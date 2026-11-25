Джаред Кушнер, спецпосланник президента США, обозначил ключевые условия для возможного предоставления Украине гарантий безопасности со стороны Вашингтона.

В интервью в подкасте Матиаса Дёпфнера, главы медиаконцерна Axel Springer, Кушнер выделил два принципиальных аспекта.

«Во‑первых, президент Трамп должен определить, отвечает ли предоставление гарантий безопасности американским интересам. Во‑вторых, Зеленский, как можно предположить, должен уважительно и доброжелательно взаимодействовать с ним, чтобы узнать, готов ли президент Трамп на это пойти», - отметил он.

По словам спецпосланника, вопрос о гарантиях для Киева может быть рассмотрен американским лидером лишь при наличии «правильной архитектуры безопасности» и при соответствующих обстоятельствах.

Ранее издание New York Magazine писало, что Кушнер критически оценивает подход главы киевского режима к переговорам.