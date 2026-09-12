Юрский и Лановой против Ливанова. Кто играл Шерлока Холмса в нашем кино

Хорошая экранизация литературного произведения часто «приклеивает» к персонажу образ, созданный на экране актером. Так было, например, с Михаилом Боярским, который навсегда превратился в отечественного Д’Артаньяна. То же самое можно сказать про Исаева-Штирлица, героя романов Юлиана Семенова — хотя его играли самые разные артисты, но каноническим стало исполнение Вячеслава Тихонова в телесериале «Семнадцать мгновений весны». Запомнился и Володя Шарапов, которого в фильме «Место встречи изменить нельзя» сыграл Владимир Конкин — хотя и этого героя в разных фильмах показывали самые разные актеры. Ну и самый яркий пример такого «приклеивания» — наш Шерлок Холмс в исполнении Василия Ливанова из телефильмов Игоря Масленникова.

Гениальный сыщик и герой рассказов и повестей британского писателя Артура Конан Дойля — один из самых востребованных в кино персонажей. Фильмы о нем начали выходить чуть ли не сразу после появления кинематографа, ещё при жизни автора, а сейчас общее число экранизаций составляет несколько сотен. Холмса играло множество актеров из разных стран, каких-то из них зрители принимали, каких-то отвергали; последний пример радушного приема — британский сериал «Шерлок» с Бенедиктом Камбербетчем, в котором действие перенесено в наши дни. Но получилось так, что Российская империя и СССР долгое время были в стороне от этой всеобщей «шерлокомании».

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Разумеется, у нас о Холмсе знали — рассказы Конан Дойла переводили с начала XX века, фильмы тоже привозили, ещё немые, черно-белые. Правда, в Советском Союзе он в конце тридцатых попал под запрет, но этот запрет вскоре сняли — и в 1940-50-е годы появились те переводы, которые сейчас считаются классическими. А в 1966 году издательство «Правда» выпустило собрание сочинений Конан Дойла, в котором три первых тома были отведены как раз рассказам и повестям о Шерлоке Холмсе — с некоторыми купюрами, но относительно полное. Ну а вскоре историями о Холмсе увлеклись и киношники — и первым исполнителем этой роли стал вовсе не Василий Ливанов.

Василий Ливанов. Кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1979–1986)

Николай Волков

Конечно, первые фильмы по произведениям Конан Дойля вовсе не были масштабными полотнами — фактически это были телеспектакли, с помощью которых зрители могли узнать фабулу литературного первоисточника и увидеть, как создатели представляли себе героя. В 1968-м вышел телефильм «Из рассказов о Шерлоке Холмсе», в которых роль сыщика досталась актеру театра на Малой Бронной Николаю Волкову — он тогда только начинал свою карьеру, а в его фильмографии была лишь одна роль в проходном фильме. Но Волков оказался, в принципе, хорошим Холмсом — он сыграл этого героя в фильме «Первое дело доктора Уотсона» (да, в некоторых переводах фамилия доктора Ватсона была именно такой), а потом — в «Собаке Баскервилей» 1971 года. Особым событием эти телефильмы, конечно, не стали, но в некоторых советских изданиях книг Конан Дойля того времени именно Волков был образцом для образа знаменитого сыщика. Ну а в 1979 году из СССР эмигрировал актер Лев Круглый, игравший во всех трех картинах доктора Ватсона (вернее, Уотсона) — и эти опыты были отправлены на полку. Лишь в наше время удалось найти копию «Собаки...».

Николай Волков (слева) в роли Шерлока Холмса. Кадр из фильма

Василий Лановой и Сергей Юрский

Два знаменитых актера тоже отметились в роли Шерлока Холмса. Лановой сыграл в телеспектакле 1969 года «Министры и сыщики», который создавался по заказу Центрального телевидения; в основе лежит рассказ Конан Дойля «Второе пятно», а также «Авгиевы конюшни» Агаты Кристи. По некоторым данным, доктора Ватсона сыграл Лев Дуров, но сам актер это отрицал.

Ну а Юрский появился в музыкальном фильме 1974 года «Еще раз о Шерлоке Холмсе», который был снят по повести «Долина страха»; любопытно, что этой повести в издании 1966 года не было, а на русском языке её публиковали только в журналах.

Актеры, игравшие Шерлока Холмса в кино Бэзил Рэтбоун — «Приключения Шерлока Холмса» (1939). Кристофер Ли — «Шерлок Холмс и смертоносное ожерелье» (1962). Роджер Мур — «Шерлок Холмс в Нью-Йорке» (1976). Джереми Бретт — «Приключения Шерлока Холмса» (1984-1985). Василий Ливанов — «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1979-1986). Майкл Кейн — «Без единой улики» (1988). Роберт Дауни младший — «Шерлок Холмс» (2009), «Шерлок Холмс: Игра теней» (2011). Бенедикт Камбербетч — «Шерлок» (2010-2017). Джонни Ли Миллер — «Элементарно» (2012-2019). Игорь Петренко — «Шерлок Холмс» (2013). Иэн Маккеллен — «Мистер Холмс» (2015). Генри Кавилл — «Энола Холмс» (2020). Актеры, игравшие Шерлока Холмса в кино Бэзил Рэтбоун — «Приключения Шерлока Холмса» (1939). Кристофер Ли — «Шерлок Холмс и смертоносное ожерелье» (1962). Роджер Мур — «Шерлок Холмс в Нью-Йорке» (1976). Джереми Бретт — «Приключения Шерлока Холмса» (1984-1985). Василий Ливанов — «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1979-1986). Майкл Кейн — «Без единой улики» (1988). Роберт Дауни младший — «Шерлок Холмс» (2009), «Шерлок Холмс: Игра теней» (2011). Бенедикт Камбербетч — «Шерлок» (2010-2017). Джонни Ли Миллер — «Элементарно» (2012-2019). Игорь Петренко — «Шерлок Холмс» (2013). Иэн Маккеллен — «Мистер Холмс» (2015). Генри Кавилл — «Энола Холмс» (2020).

Альгимантас Масюлис

Фильм «Голубой карбункул» вышел незадолго до первой части телесериала Масленникова и, наверное, мог бы с ним конкурировать — если бы не был снят в жанре музыкальной комедии. Жанр по определению несерьезный, а читатели всё же относились к Холмсу со всем почтением. Картину эту делали на студии «Беларусьфильм» по одноименному рассказу, Холмса сыграл актер из Литвы Альгимантас Масюлис, которому чаще доставались роли различных немцев (например, в фильме «Щит и меч»); роль Ватсона исполнил актер с «Ленфильма» Эрнст Романов.

Альгимантас Масюлис в роли Шерлока Холмса. Кадр из фильма

Игорь Петренко

Вскоре после «Голубого карбункула» появился Холмс в исполнении Ливанова и Ватсон, сыгранный Виталием Соломиным — и вспоминать о других Холмсах и Ватсонах в нашей стране стало даже как-то неприлично; только Масленников выпустил «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» — перемонтированные фильмы с добавлением фигуры Конан Дойля. Это негласное табу растянулось лет на тридцать — и только в начале 2010-х появился целый сериал «Шерлок Холмс», в котором Холмсом стал Петренко, а Ватсоном — Андрей Панин. Сериал раскритиковали — он всё же очень сильно отличался от советской версии, да и образы главных героев были непривычными, в том числе и инспектор Лестрейд в исполнении Михаила Боярского. Но поклонники у него есть, так что, наверное, эта попытка сделать новую версию всё же имеет право на существование.

Игорь Петренко в роли Шерлока Холмса. Кадр из фильма

Бонус: «Шерлок в России»

Ещё один сериал, который рассказывает вообще новую историю, с произведениями Конан Дойля связанную лишь именем главного героя. По сюжету Холмс (Максим Матвеев) во время охоты за Джеком-потрошителем оказывается в Российской империи и останавливается в Санкт-Петербурге. У него появляется новый друг — русский доктор Карцев (Владимир Мишуков), вместе с которым они и начинают серию расследований, а заодно пытаются найти британского серийного убийцу.