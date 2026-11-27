Посольство России в Италии призвало итальянские власти пересмотреть подход к поддержке Киева после сообщений об атаке Украины на территории Ливии. Российские дипломаты предупредили, что Италия также может оказаться объектом украинской террористической деятельности. Соответствующее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале дипмиссии.

В посольстве отметили, что Рим сделал поддержку Украины одним из приоритетов своей внешней политики. По мнению российских дипломатов, использование Киевом территорий соседних с зоной конфликта государств для проведения операций против России свидетельствует о расширении географии подобных действий.

В связи с этим итальянским властям предложили обратить внимание на возможные последствия выбранного внешнеполитического курса.

«Россия неоднократно предупреждала мировое сообщество о крайней опасности заигрывания с киевским режимом, агрессивная сущность которого и готовность идти на любые преступления, чтобы удержаться на плаву, требуют втягивания в войну с Россией как можно большего числа стран», — говорится в заявлении диппредставительства.

Кроме того, в дипмиссии выразили обеспокоенность распространением украинской деятельности на Средиземноморский регион. Российские представители заявили, что не исключают попыток Киева использовать в дальнейшем территорию или морские пространства Италии для проведения новых атак.

Ранее сообщалось, что глава оборонного ведомства Италии Гуидо Крозетто вызвал в министерство украинского военного атташе. Поводом для вызова стало требование Рима получить от Киева объяснения после удара по ливийскому порту Бенгази.