Новый раунд переговоров с участием России, США и Украины состоится, однако пока неизвестны сроки его проведения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«По состоянию на сегодня нет понимания, когда состоится следующий раунд. Но в том что он будет проведен, у меня сомнений нет», - заявил он журналистам.

Рябков подчеркнул, что переговоры не подвисли и не затормозились.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что представители Европы добиваются преобразования трехстороннего диалога между Россией, США и Украиной в формат с четырьмя участниками. Он также отметил, что конкретные сроки, когда возобновятся переговоры в трехстороннем составе, пока не утверждены.

Ранее президент США Дональд Трамп высмеял заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что Вашингтон якобы планирует заключить мирную сделку по Украине к январю.