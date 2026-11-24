Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков проинформировал о том, что представители Европы добиваются преобразования трехстороннего диалога между Россией, США и Украиной в формат с четырьмя участниками.

По его словам, конкретные сроки, когда возобновятся переговоры в трёхстороннем составе, на сегодняшний день ещё не утверждены.

«Нет, еще не назначены какие-то даты. Есть понимание, что эти переговоры должны продолжиться», — сказал представитель Кремля.

Песков пояснил, что позиции по данному вопросу расходятся. Он напомнил, что европейская сторона хочет, чтобы переговорный процесс велся уже с участием четырёх сторон.

«Мы пока не совсем понимаем, какая добавленная стоимость может появиться от участия европейцев, какой это может быть дополнительный вклад в процесс мирного регулирования», — заявил Песков.

Ранее в Кремле рассказали, что Владимир Путин в Китае не передавал Трампу и Си Цзиньпину документы.