Губернатор Мурманской области Андрей Чибис задержан по подозрению в масштабном хищении бюджетных средств. По данным МВД, главе региона также вменяется растрата свыше 1 миллиарда рублей на реконструкции трассы Апатиты — Кировск и незаконные валютные операции. Дело находится на контроле Следственного департамента МВД России. Aif.ru собрал подробности.

Задержание и суть обвинений

Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила факт задержания губернатора. По ее словам, Чибису и группе лиц инкриминируются хищение, растрата и совершение незаконных валютных операций.

«Им (группе лиц, — прим. ред.) инкриминируется… растрата бюджетных средств министерства транспорта Мурманской области, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты — Кировск в сумме свыше 1 миллиарда рублей», — написала Волк в мессенджере «Макс».

Помимо этого, речь идет о хищении бюджетных денежных средств регионального Минстроя на сумму свыше 39 миллионов рублей.

Ход расследования и контроль ведомства

В понедельник МВД России официально сообщило о задержании главы региона. Ведомство продолжает предварительное расследование уголовного дела по обвинению группы лиц по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере), части 4 статьи 160 (присвоение или растрата в особо крупном размере) и пунктам «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ (незаконные валютные операции).

«Ход расследования данного уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России», — говорится в сообщении ведомства.

До этого министр информационной политики Мурманской области Ирина Бринькова сообщила о проведении оперативных действий в региональном правительстве.

«В правительстве проводятся оперативные действия, сотрудники оказывают полное содействие», — сказала она.

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Политическая карьера и приход к власти

Андрей Чибис родился 19 марта 1979 года в Чебоксарах. В 2001-м окончил Московский университет потребительской кооперации по специальности «юриспруденция», имеет степень кандидата юридических наук.

Карьеру начинал в консалтинге и адвокатской практике, затем работал советником губернатора Рязанской области и начальником экспертного отдела администрации президента Чувашии.

В 2006-2007 годах занимал должности в министерстве регионального развития РФ, курировал национальный проект «Доступное жилье».

В 2013-2019 годах Чибис занимал пост заместителя министра строительства и ЖКХ РФ, одновременно с сентября 2014 года являлся главным государственным жилищным инспектором Российской Федерации.

8 сентября 2019 года был избран губернатором Мурманской области, получив поддержку 60,07% избирателей. В июне 2024-го был выдвинут кандидатом на новый срок. По итогам обработки 100% протоколов набрал 73,99% голосов.

Покушение на губернатора в 2024 году

4 апреля 2024 года на Чибиса было совершено покушение. 42-летний житель Апатитов Александр Быданов дождался окончания встречи губернатора с жителями города и ударил его ножом в живот.

После ранения Чибис находился в сознании и самостоятельно добрался до автомобиля, затем был доставлен в реанимацию, где ему провели операцию.

Нападавший пытался скрыться, но был задержан офицером ОМОН Росгвардии, который ранил его в ногу при попытке побега. Позднее Быданов заявил, что испытывал к губернатору личную неприязнь, хотя знаком с ним не был.

24 октября Апатитский городской суд вынес приговор. Вердиктом коллегии присяжных заседателей Быданов был признан виновным и не заслуживающим снисхождения.

Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.