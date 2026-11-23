Губернатор Мурманской области Чибис дает показания в Москве, сообщила министр информационной политики региона Ирина Бринькова.

«Он сотрудничает со следствием», — приводит ее слова РИА Новости.

По словам Бриньковой, что Чибис утром 23 ноября вылетел в плановую командировку в Москву. Информации о задержании губернатора нет, правительство региона работает в обычном режиме, сказала она.

Министр также сообщила, что в правительстве Мурманской области проводятся следственные действия, все сотрудники оказывают полное содействие органам следствия.

Ранее источник в правоохранительных структурах сообщил, что Чибис задержан, он стал фигурантом дела о хищениях. Сообщалось, что с чиновником проводятся следственные действия.

Из декларации о доходах и имуществе, которую Чибис подал в Центризбирком в июле 2026 года в связи с участием в выборах в Госдуму, в собственности губернатора находятся три земельных участка в Мурманской области и две квартиры в Москве, нежилые помещения, здания и сооружения в Москве и Заполярье, таунхаус в Испании, который был приобретён в 2012 году.