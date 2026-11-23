О задержании Андрея Чибиса, занимающего должность губернатора Мурманской области, в Москве сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Глава региона подозревается в мошенничестве и растрате.

По словам Волк, следственный департамент МВД России ведёт предварительное расследование уголовного дела, в рамках которого группе лиц предъявлены обвинения в ряде преступлений. Речь идёт о деяниях, квалифицированных по части 4 статьи 159, части 4 статьи 160, а также пунктам «а» и «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ. 23 ноября сотрудники МВД России задержали губернатора Мурманской области Андрея Чибиса по подозрению в этих преступлениях — мера применена в соответствии со статьей 91 УПК РФ, уточнила она.

Задержание главы региона связано с делом о хищениях 39 млн рублей, а также о растрате более 1 млрд рублей, выделенных на реконструкцию дороги.

Как отметила Ирина Волк, ему вменяется хищение бюджетных средств Министерства строительства Мурманской области на сумму свыше 39 млн рублей. Кроме того, инкриминируется растрата денег, которые Министерство транспорта Мурманской области направило на реконструкцию автодороги Апатиты — Кировск, — здесь ущерб превышает 1 млрд рублей. В вину вменяются и незаконные валютные операции, сказала она.

Пост губернатора Мурманской области Андрей Чибис занимает с 2019 года. В марте 2019 года он был назначен временно исполняющим обязанности главы региона — это произошло после того, как Марина Ковтун досрочно ушла в отставку. На выборах в сентябре того же года он одержал победу, получив 60,07% голосов. В 2024 году Чибис избрался на второй срок с результатом 73,99%.

Возраст Чибиса — 47 лет, родился он в Чебоксарах. Юридическое образование получил в местном филиале Московского университета потребительской кооперации.