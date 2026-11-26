До конца года осталось немногим больше месяца, так что уже можно подводить предварительные итоги ударов возмездия. С учётом последних атак по военным заводам в Киеве и выведению из строя двух предприятий по выпуску беспилотников, цифра уничтоженных и повреждённых заводов выросла до 26.

Из пепла никому не восстать

Стоит отметить, что в последнее время в сводках ударов Минобороны РФ крутые заводы, бывшие флагманы ещё советской военной промышленности не упоминаются. В последний раз о них писали ещё летом, когда массированные ракетные удары стирали в пыль военные предприятия в Киеве. Тогда были атакованы такие заводы-гиганты, как «Арсенал», «Буревестник», «Авиаремонтный завод 410», «Киевский агрегатный завод». Велика вероятность, что эти стратегические предприятия оборонного комплекса серьёзно повреждены или вовсе не подлежат восстановлению, поэтому тратить на них ракеты просто не резон.

При этом продолжается уничтожение более мелких предприятий, большая часть которых связана с выпуском беспилотников. Эта военная продукция сейчас — самая востребованная, поэтому и удары по таким производствам имеют приоритетное значение. Кстати, не так давно в Киеве уже были выведены из строя два завода беспилотников. На одном из них собирали те самые «Хорнеты», которые наносят удары по гражданским машинам на трассе «Новороссия».

Удар по Киеву. Фото: соцсети

Как объяснил aif.ru координатор пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев, чаще всего удары по военным предприятиям наносятся в несколько серий. После первых ударов всегда идёт доразведка целей. Если объект уничтожен полностью или нанесены критические повреждения, то внимание к нему на какое-то время не проявляется. А вот если приходит информация, что цеха повреждены частично, не выведена из строя ключевая аппаратура или основная линейка станков, то отдаётся команда на подготовку новых атак.

Стоит отметить, что «контрольные выстрелы», как называют повторные удары военные, происходят не сразу. Противнику дают возможность вложить средства, затратить силы, а когда всё почти готово, тут же проводится безжалостная и зачастую массированная атака.

В Киеве тихо не будет

Координатор сил Сопротивления на Украине Лебедев отметил, что удары по военным заводам наносились и будут наноситься, так как это одни из самых важных целей в системе военной машины Киева и стран Запада. Лебедев сравнил режим Зеленского с топором, которым машут страны Запада. Поэтому им важно поддерживать «топор» в боевом состоянии. Для этого Украине выделяют деньги и вооружение, главное, чтобы Зеленский поставлял живую силу.

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Кстати, Лебедев обратил внимание, что удары по военным производствам и энергетике отражаются и на фронте. Попытка Киева осенью провести большую военную операцию в районе Красного Лимана в итоге не достигла тех целей, на которые очень рассчитывал Зеленский. А после того, как ВС РФ усилили удары по подстанциям, ТЭС, ТЭЦ и военным заводам, запал ВСУ окончательно потух.

«Запад использует Украину как оружие в своих руках, — объясняет Лебедев. — Заметьте, в начале осени ВСУ сильно активизировались. Своих боевиков кладут сотнями, а кое-где и тысячами, но Киев в лице Зеленского и военного командования ВСУ с этим не считается, а Запад — тем более. Им-то какая разница, сколько украинских солдат погибло. Киеву дали денег, чтобы воевать с русскими, вот и воюйте. В сентябре–октябре ВСУ не смогли сделать существенных прорывов, когда были деньги, личный состав, техника, а сейчас у них это уже ничего не получится. Тут и стойкость наших солдат, и удары по логистике, энергетике и военной промышленности: Синельниково, Днепропетровск, Запорожье, Одесса, Винница, Киев, Ковель. Много городов, где мы хорошо работаем».