Один из батальонов 58-й отдельной механизированной бригады ВСУ практически полностью утратил боеспособность из-за тяжелых потерь в Харьковской области.

При этом украинское командование не выводит подразделение на восполнение, поскольку заменить его некем. Об этом сообщил канал «Северный Ветер».

По его данным, за последние сутки украинские войска потеряли на харьковском направлении более 50 человек.

Ранее сообщалось, что военные госпитали ВСУ не могут справиться с потоком украинских солдат, получающих ранения в зоне боевых действий, вследствие чего их доставляют в гражданские больницы в Сумах.