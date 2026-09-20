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В ЦИК рассказали о процессе голосования через спутниковую связь в Заполярье

Александр Кряжев / РИА Новости
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

В поселке Нельмин-Нос в Ненецком АО организовали дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах через низкоорбитальную спутниковую связь, рассказали в Центральной избирательной комиссии РФ.

Такой доступ был реализован в рамках тестирования сервиса, создаваемого российской аэрокосмической компанией «Бюро 1440» (входит в структуру «ИКС Холдинг»), и позволил проверить его работу в реальных условиях.

«Голосование в Нельмине-Носе стало одним из практических сценариев применения низкоорбитальной спутниковой связи в Арктике. Такие испытания позволяют проверить работу сервиса в реальных условиях и его готовность к задачам будущих пользователей», — рассказали в ЦИК.

Там отметили, что создаваемая «Бюро 1440» система призвана обеспечить доступ к высокоскоростному интернету по всей России, в том числе в районах без устойчивого покрытия наземными сетями.

Выборы проходят с 18 по 20 сентября. Россияне избирают депутатов Госдумы РФ девятого созыва, а также в субъектах страны: глав регионов и депутатов региональных и местных парламентов.
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ПолитикаВ Россииспутниковая связьЦИК РФНенецкий АОБюро 1440выборы
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