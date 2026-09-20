Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: меньше минуты
223

Явка на выборах в Госдуму превысила показатель 2016 года

Правительство Камчатского края
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Явка избирателей на выборах в Госдуму девятого созыва превысила итоговый показатель кампании 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома, подсчитанные ТАСС.

По состоянию на 11:40 мск явка на текущих выборах составила 47,95%. В 2016 году по итогам голосования она достигла 47,88%.

Таким образом, текущий показатель оказался выше результата 2016 года на 0,07 процентного пункта.

Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что каждый голос гражданина России, проголосовавшего на приграничных участках, имеет большую важность.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
Обществовыборы в Госдуму
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть