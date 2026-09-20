Явка на выборах в Госдуму превысила показатель 2016 года

Явка избирателей на выборах в Госдуму девятого созыва превысила итоговый показатель кампании 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома, подсчитанные ТАСС.

По состоянию на 11:40 мск явка на текущих выборах составила 47,95%. В 2016 году по итогам голосования она достигла 47,88%.

Таким образом, текущий показатель оказался выше результата 2016 года на 0,07 процентного пункта.

Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что каждый голос гражданина России, проголосовавшего на приграничных участках, имеет большую важность.