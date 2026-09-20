Памфилова сообщила о пропаже 50 бюллетеней в Липецкой области

Из помещения участковой избирательной комиссии №1613 в Липецкой области ночью 19 сентября пропали 50 бюллетеней для голосования на выборах депутатов регионального совета. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

По ее словам, речь идет о бюллетенях для региональных, а не федеральных выборов. Председатель избиркома Липецкой области Сергей Елманов сообщил, что правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств произошедшего. По его оперативной информации, исчезновение бюллетеней, вероятнее всего, может быть связано с провокацией.

С 18 по 20 сентября проводятся выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва, а также региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования в 2026 году будет распределено около 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.