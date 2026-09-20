Реакция Запада на проходящие в России выборы свидетельствует о зависти, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в комментарии «Вестям».

«Завидуют», — сказала Памфилова. Она также резко высказалась в адрес западных политиков, заявив, что российские власти не придают значения их критике и продолжают работать в интересах населения.

По словам главы ЦИК, главным остается то, чтобы российские граждане принимали и поддерживали проходящие выборы.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России сообщила, что органы внутренних дел проверяют информацию о возможном вбросе бюллетеней на избирательном участке в Республике Коми.