МГИК: попытки повторного голосования могут повлечь ответственность по УК РФ

В Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве поступило несколько сообщений о попытках граждан получить бумажный бюллетень после открытия электронного на терминале. Об этом рассказали наблюдатели Общественной палаты Москвы, работающие на избирательных участках в разных районах города.

Люди подходят к терминалу, получают электронный бюллетень и после — без взаимодействия с ним — обращаются к члену участковой избирательной комиссии с просьбой выдать бумажный бюллетень.

Заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут заявил, что подобные действия можно расценивать как попытку двойного голосования. По его словам, все такие эпизоды проверят, а материалы направят в правоохранительные органы для принятия мер.

Реут также отметил, что подобные ситуации временно делают терминалы электронного голосования недоступными для других граждан.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалёв подтвердил, что наблюдатели фиксируют подобные случаи. По его словам, граждане сознательно открывают электронный бюллетень, после чего требуют выдать им бумажный, создавая конфликтные ситуации на участках и препятствуя другим избирателям в реализации их права.

При этом, по словам Реута, несмотря на попытки нарушить ход голосования, выборы в Москве проходят в штатном режиме. Он также отметил, что явка соответствует обычным показателям для текущего этапа голосования.

Цифровой бюллетень для участия в выборах в Государственную думу можно получить до 19:59 20 сентября по прямой ссылке или через терминал на любом избирательном участке до 20:00 того же дня. Бумажные бюллетени выдают только на участках по месту постоянной регистрации, которые работают до 20:00.