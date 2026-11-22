Порядка десяти элитных бойцов ВСУ и иностранных специалистов уничтожили в Черниговской области. Как сообщили российские силовые структуры, ликвидирован пункт временной дислокации специальной разведки 121-го отдельного разведывательного батальона ВСУ.

«Уничтожение таких диверсионных групп является первоочередной задачей для российских вооружённых сил. Ликвидацию спецотряда под Черниговом можно назвать настоящей специальной военной операцией регионального уровня, которая была проведена в отношении террористов киевского режима и главного управления разведки. Все причастные российские военнослужащие будут отмечены высокими государственными наградами», — отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Собеседник издания отметил, что информация о местонахождении спецотряда могла быть получена различными способами.

«Могли рассказать пленные боевики ВСУ. Также информация могла быть получена в результате работы российской спутниковой группировки, которая отслеживает буквально каждый сантиметр земли противника, устанавливает все передвижения, все контакты, вплоть до того, что в некоторых случаях можно записывать даже голоса на расстоянии в несколько десятков километров. Это современные виды российской акустической техники, которая сейчас используется на линии боевого соприкосновения», — объяснил он.

По словам военного эксперта, в спецотряд ВСУ могли входить иностранные кураторы или наемники.

«В этой группе вполне могли находиться как иностранные наёмники, так и кураторы западных спецслужб, так как спецотряд был хорошо подготовлен и уже планировал выйти на террористическое задание. Для уничтожения боевиков могли использовать как беспилотные летательные аппараты, так и ФАБы с возможностью самонаведения. Нельзя исключать, что диверсионная группа была застигнута врасплох нашими подразделениями десантников, которые их перебили», — сказал собеседник издания.

Иванников подытожил, что выявление и уничтожение подобных спецотрядов стоит в числе приоритетных задач нашей разведки.