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Бескрестнов назвал «Рассвет» катастрофой для ВСУ

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Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Полноценное развертывание российской низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет» может стать «катастрофой» для ВСУ. Такую оценку дал внештатный советник Владимира Зеленского, специалист в сфере связи и беспилотных систем Сергей Бескрестнов. Его заявление приводит украинское издание УНИАН. 

«Это будет большая проблема для нас. Нет, это даже не проблема, это будет маленькая катастрофа», — заявил Бескрестнов.

По его оценке, дальнейшее развитие группировки может расширить возможности спутниковой связи. В связи с этим советник призвал украинские власти заранее заниматься созданием средств радиоэлектронной борьбы для противодействия такой системе. 

В марте российская компания «Бюро 1440» вывела на орбиту 16 спутников группировки «Рассвет». Аппараты оснащены системами связи на архитектуре 5G NTN, межспутниковой лазерной связью нового поколения и плазменными двигательными установками.

Ранее сообщалось, что в низкоорбитальной группировке «Рассвет» уже находятся 16 спутников. Система создается в том числе для обеспечения широкополосной связи на территориях, где недоступна наземная инфраструктура.
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ПолитикатехнологииспутникиСВОБюро 1440Сергей БескрестновРассветУкраина
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