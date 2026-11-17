Российские беспилотники серии «Герань» показали неожиданно четкие изображения с воздуха. На кадрах хорошо различимы здания и автомобили. Aif.ru собрал детали.

Повышение качества изображения на БПЛА «Герань» связали с «Рассветом»

Telegram-канал «Осведомитель» связал улучшение качества изображения с вероятным использованием российского «Рассвета» — низкоорбитальной спутниковой системы связи, разработанной компанией РФ «Бюро 1440».

Автор публикации обратил внимание на кадры работы операторов БПЛА из состава 50-й отдельной бригады «Варяг». На них можно хорошо рассмотреть местность. Как пишет Telegram-канал, рост качества передаваемого изображения может указывать на применение дронов, оснащенных терминалами системы связи «Рассвет».

При этом, согласно информации Telegram-канала, российский дрон-камикадзе серии «Герань» с логотипом «Бюро 1440» стал причиной беспокойства Киева из-за вероятного применения беспилотников с управлением через спутники. Кадры с БПЛА появились на украинских ресурсах.

В ВСУ признали российскую систему «Рассвет» серьезной проблемой для Киева

О системе «Рассвет», в частности, высказывался командир батальона ВСУ Кирилл Верес. Он считает, что запуск системы, которую называют аналогом американского Starlink, станет серьезным испытанием для Украины.

По оценке военного, работа этих спутников создает значительные трудности для украинской армии.

«Появление этой спутниковой системы — это действительно серьезный прорыв в области технологий. Я думаю, она покажет свои результаты уже в ближайшие полгода», — отмечал военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивной беседе с aif.ru.

Он также подчеркивал, что РФ пока разворачивает эту систему в космосе.

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Газета Telegraph заявила о повышении точности «Искандеров» для поражения целей

Кроме того, по данным газеты The Telegraph, российские разработчики модернизировали баллистические ракеты «Искандер-М», повысив точность поражения целей.

Согласно информации издания, ракеты оснастили оптическими и радиолокационными головками самонаведения. Они позволяют корректировать траекторию полета во время движения к цели.

Как отмечается, новые возможности затрудняют прогнозирование цели ракеты и помогают преодолевать системы противовоздушной обороны.