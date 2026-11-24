В ночь на 23 ноября украинские беспилотники атаковали нефтяные резервуары под Альметьевском в Татарстане, пожары вспыхнули и в Пермском крае. Минобороны сообщило о 192 перехваченных дронах, но полностью избежать повреждений не удалось. Военный эксперт Василий Дандыкин в комментарии aif.ru заявил, что ответ России будет системным: удары по топливной логистике и переправам через Днепр.

Кратко о главном

Утром 23 ноября беспилотники ВСУ атаковали нефтяные резервуары вблизи Альметьевска в Татарстане.

Пожары также вспыхнули в Пермском крае.

По данным Минобороны, за ночь над Россией перехвачены и уничтожены 192 украинских беспилотника.

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Россия не оставит атаки без ответа, ключевая задача — перекрыть каналы поставок топлива на Украину.

По его словам, удары по логистике станут системными, а мостов через Днепр «может не остаться».

23 ноября российские военные поразили порт Измаил в Одесской области и сухогруз в Чёрном море юго-западнее Одессы.

Уничтожены два локомотива у станции «Днепродзержинск», нанесены удары по железнодорожной инфраструктуре в Люботине под Харьковом.

Из шести мостов через Днепр в Киеве полноценно работают лишь три.

Ночная атака на нефтебазы и жёсткий ответ Москвы

В ночь на 23 ноября украинские дроны ударили по нефтяным резервуарам рядом с Альметьевском в Татарстане. Одновременно очаги возгорания появились в Пермском крае. Хотя Минобороны отчиталось об уничтожении 192 беспилотников за ночь, часть ударов всё же достигла цели.

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Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru не сомневается: Москва ответит на эти атаки. Главный приоритет, по его мнению, — обрубить все пути, по которым Украина получает горючее.

«Бензин у них еще остается, машины как-то едут, весь Киев в машинах. Значит, Украина где-то его берёт. Может, топливо поставляют по морю танкерами, по дорогам везут... Конечно, наши военные будут бить по поставкам», — пояснил эксперт.

Он уверен, что удары по логистике приобретут системный характер. Отдельно Дандыкин высказался о переправах через Днепр: «Мостов через Днепр может не остаться, их могут вынести полностью — от Запорожья, Днепропетровска и далее».

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Куда пришлись ответные удары

23 ноября российские военные точечно поразили порт Измаил в Одесской области — выведены из строя мощности, задействованные в поставках военного имущества для ВСУ. В Чёрном море юго-западнее Одессы уничтожен сухогруз с грузами военного назначения.

Также ликвидированы два локомотива в районе станции «Днепродзержинск», а под Харьковом, в Люботине, пострадала железнодорожная инфраструктура. На данный момент из шести киевских мостов через Днепр нормально функционируют только три, что уже резко уменьшило объёмы доставки военных грузов.

Смена тактики: от зеркальных ударов к развалу логистики

Ответ России на атаки по НПЗ больше не сводится к симметричным ударам по нефтезаводам. Акцент смещается к всеобъемлющему развалу транспортно-логистической системы ВСУ — от морских судов и портов до мостов и железнодорожных узлов. Это подтверждают и слова эксперта, и список целей, поражённых за минувшие сутки.

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Частые вопросы и ответы

Что атаковали украинские беспилотники 23 ноября?

Нефтяные резервуары вблизи Альметьевска в Татарстане, также пожары вспыхнули в Пермском крае.

Сколько дронов перехватила ПВО?

По данным Минобороны, за ночь над территорией России перехвачены и уничтожены 192 украинских беспилотника.

Как Россия ответит на атаки по НПЗ?

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что удары по логистике станут системными: Россия будет перекрывать каналы поставок топлива на Украину, в том числе морские и автомобильные.

Что будет с мостами через Днепр?

По словам Дандыкина, мостов через Днепр «может не остаться» — их могут вынести полностью от Запорожья и Днепропетровска и далее.

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Какие объекты поразили российские военные 23 ноября?

Порт Измаил в Одесской области, сухогруз в Чёрном море юго-западнее Одессы, два локомотива у станции «Днепродзержинск», железнодорожную инфраструктуру в Люботине под Харьковом.

Сколько мостов через Днепр в Киеве работает?

Из шести мостов полноценно функционируют лишь три, что уже кратно сократило объёмы поставок военных грузов.

В чём особенность нынешнего ответа России?

Ответ смещается от зеркальных атак на нефтезаводы к тотальному развалу транспортно-логистической сети ВСУ — от морских судов и портов до мостов и железнодорожных узлов.