Новый лазерный комплекс, разработанный при участии госкорпорации «Ростех», уничтожил около тысячи украинских беспилотников за два месяца применения в одном из приграничных регионов России. Об этом глава корпорации Сергей Чемезов рассказал ТАСС.

По его словам, комплекс демонстрирует высокую эффективность и ежедневно поражает десятки дронов.

Ранее холдинг «Росэл», входящий в состав «Ростеха», представил компактный модуль «Серп-П6» для систем противодействия беспилотникам семейства «Серп». Разработка предназначена для нарушения работы БПЛА: она способна сбивать их с маршрута, лишать операторов контроля над аппаратами и подавлять каналы связи, управления и навигации.

Система воздействует в том числе на сигналы спутниковых навигационных систем GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou в диапазоне L1–1,5 ГГц.