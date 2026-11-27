Подводная лодка «Пермь», относящаяся к проекту «Ясень-М» и предназначенная для решения широкого круга задач, первой получила статус штатного носителя гиперзвуковых ракет «Циркон». Об этом сообщается в справочных материалах Кремля.

В пятницу на атомном подводном крейсере «Пермь» прошла церемония поднятия военно-морского флага, в которой участвовал президент РФ Владимир Путин.

В материалах отмечается, что данный многоцелевой ракетоносец стал первым носителем гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», закреплённым на штатной основе.

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Пермь», рассчитанная на выполнение многоцелевых задач, станет пятым кораблём, построенным по проекту «Ясень-М» (шифр 885М). В числе прочего её вооружение включает гиперзвуковой комплекс «Циркон». Субмарина может продолжительное время действовать скрытно практически в любом районе океана, а также создавать угрозы для корабельных группировок и наземных объектов противника любого уровня.