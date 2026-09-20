«Общество сплотилось». Как прошли сентябрьские выборы в Госдуму

Третий и финальный день думских выборов подошел к концу. По его итогам явка составила 56,66%, что выше результатов 2021-го года, когда свой голос отдали 51,72% россиян. О том, как прошли выборы в Госдуму девятого созыва, рассказывает aif.ru.

Также в эти три дня в отдельных регионах выбирали губернаторов, депутатов местных парламентов и членов заксобраний.

Рекордная явка

«Рост явки говорит о безусловно позитивных процессах в российском обществе, – считает политолог Петр Колчин, с которым поговорил aif.ru. – В первую очередь, это, конечно, консолидация. В объективно непростых геополитических и экономических условиях общество сплотилось вокруг политической системы, вокруг руководства страны. Для многих пессимистов и скептиков это хороший сигнал о том, что не стоит представлять наше общество как неактивное. Кроме того, на мой взгляд, такие результаты нельзя не связать с обращением президента накануне выборов – голоса за Победу и мотив ответа тем силам, которые пытались расколоть Россию, для немалой части электората стали важным стимулом».

Накануне выборов были напрасные опасения насчет «рутинизации» процесса, этого помогла избежать система ДЭГ, заметил политолог. Там, где у граждан была возможность проголосовать в онлайн-формате, этим очень активно пользовались. Так, на федеральной платформе ДЭГ свой голос отдали более 3,6 млн человек, или 89,72% из зарегистрированных четырех с лишним миллионов зарегистрированных. Лидерами в онлайн-голосовании стали Новгородская область (93,44%), Марий Эл (92,71%), Чувашия (92,62%), Смоленская область (92,58%) и Удмуртия (92,19%).

В Москве, по словам председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова, был установлен рекорд, в столице с помощью ДЭГ проголосовали более 3,4 млн человек. В 2024-м году свой выбор сделали 2,7 млн москвичей. «Это еще раз подтверждает популярность этой формы голосования и ее развитие», – подчеркнул Шапошников.

Работа Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Алексей Шапошников и иностранная делигация. Фото: АиФ/ Юлия Федотова

Нарушители ответственности не избегут

Серьезных нарушений в ходе избирательной компании специалисты не зафиксировали, сообщила замначальника управления Генпрокуратуры РФ Наталья Емелькина. По всем выявленным фактам прокуроры проведут проверку, заверила она. Нарушения наблюдатели фиксировали на отдельных участках. В Якутске, например, была нарушена целостность сейф-пакета с 409 бюллетенями, в результате председателя УИК и его заместителя отстранили, бланки признали недействительными. В Коми эксперты обнаружили 48 бюллетеней с заранее проставленными галочками, их изъяли и признали испорченными. Допустивших нарушения членов комиссий никто «не прикроет», ответственности избежать не получится, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Она также добавила, что «фейками, предположениями и истериками» замусорен весь интернет. Один из них появился на Камчатке, где сообщалось, что наблюдателей якобы не пускали на УИК, другой – в Воронежской области, где распространялось фейковое видео с неопломбированными урнами, третий – в ДНР, где избирателей «заставляли» идти голосовать под дулом автомата.

«Любая электоральная кампания всегда сопровождается появлением в сети информации о нарушениях, – заметил Колчин. – В итоге подавляющая часть такой информации в итоге оказывается ложной. При этом по всем выявленным нарушениям решение избирательной комиссии всегда очень жесткое. Мы видим, что выбор делается в пользу более суровой позиции, чтобы никаких сомнений в ликвидности результата не было. Во многом это принципиальная позиция. Я думаю, она в том числе идет от ЦИКа».

МГИК объединение ключей. Фото: АиФ/ Эдуард Курявицкий

Голосовали под вой сирен

Во многих регионах избирательная кампания проходила в беспрецедентных условиях. Именно потому в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также в восьми приграничных регионах россияне принимали участие в выборах досрочно. В таком голосовании приняло участие более 4,2 миллиона жителей, отметила Памфилова. Досрочно могли отдать свой голос и военнослужащие, находящиеся в зоне СВО. Основное голосование для бойцов спецоперации также прошло с 18 по 20 сентября.

К сожалению, не обошлось без жертв. В Херсонской области украинский дрон целенаправленно ударил по гражданскому автобусу, в результате погибли двое, в том числе член местного избиркома Ольга Демьяненко. 17 сентября киевский режим нанес по жилому дому председателя УИК в селе Октябрьское Запорожской области Елены Астаниной, женщина погибла. Президент Владимир Путин посмертно наградил ее орденом Мужества.

Явка, впрочем, говорит сама за себя. С учетом досрочного голосования в Запорожской области явка превысила 78%, в Херсонской области – 74%, в ЛНР – 79%, в ДНР – 80%.

Без секретов. Международные наблюдатели оценили защиту онлайн голосования Подробнее

Атаковали виртуально и физически

В единый день голосования специалисты заблокировали более ста миллионов потенциально опасных воздействий на ресурсы vybory.gov.ru, госуслуги, cikrf.ru и izbirkom.ru, заявила Элла Памфилова на брифинге в информационном центре ЦИКа. Успешных атак, по ее словам, не было, хотя их «уровень воздействия оценивается как очень высокий». IP-адреса злоумышленников были установлены, почти все они принадлежат Украине.

Кроме того, за неполные три дня было зафиксировано более полутора тысяч DDoS-атак, целями которых стали различные ресурсы ЦИК. По словам замначальника Управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Александра Ижко, на функционирование избирательных комиссий и онлайн-систем эти атаки не повлияли. Источниками вредоносного трафика стали Великобритания, Украина, Бразилия, Индонезия и Индия.

Атаковать выборную инфраструктуру пытались и физически. На Дальнем Востоке, например, злоумышленники сразу в нескольких регионах повредили оптоволоконные связи, спилили опору и перерубили кабель, из-за чего качество услуг временно снизилось. Аварийные работы специалисты «Ростелеком» провели оперативно, связь была восстановлена в течение часа.

Запугать ни членов избирательных комиссий, ни население не удалось, констатировала Памфилова. «Метод террора, метод запугивания. Для чего запугивают? Чтобы люди не пришли на выборы, чтобы была низкая явка. Но мы научились с этим справляться, мы научились отбивать эти информационные атаки», – указала она.

Многие голосуют электронно. Выборы в РФ проходят без серьезных нарушений Подробнее

За рубежом голосовали активно

Активно голосовали и в российских дипмиссиях в других странах. За границей для российских граждан в дни голосования работали 333 участка в 152 государствах. Происходило все в условиях серьезного давления со стороны Запада, заметила Памфилова, где подготовили «электоральных стервятников» – специалистов, заточенных на срыв выборов и дезорганизацию работы ЦИК.

«Видим так называемые экзитполы, немногочисленные митинги, отмечали также сбои в работе наших компьютерных сетей вследствие внешнего воздействия», – также заметил замглавы МИД России Евгений Иванов. Согласно предварительным данным, с учетом досрочного и основного голосований, за границей свой голос отдали 212 тысяч россиян.