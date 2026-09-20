Москва голосует. Особенности финального дня выборов в Госдуму

В Москве в штатном режиме в 8.00 утра 20 сентября открылись участки для голосования на выборах депутатов в Госдуму, дистанционное электронное голосование (ДЭГ) при этом не прекращалось всю ночь. Продолжают работать и наблюдатели в Общественном штабе по наблюдению за выборами. Утром здесь уже побывала международная делегация, в составе которой были независимые наблюдатели из Испании, Аргентины и Конго.

Стабильно хорошо – выборы проходят в штатном режиме

К утру воскресенья, по данным из Общественного штаба по наблюдению за выборами, свои голоса за партии и кандидатов в столице уже отдали 3,2 миллиона человек. Явка на эту минуту – 40,2 %.

Электронным способом воспользовались свыше 2,8 миллионов. Руководитель Общественного штаба Вадим Ковалев отметил, что массированные кибератаки на системы онлайн голосования продолжаются, однако все они отражаются успешно и не влияют на учет голосов избирателей.

Общественный штаб. Фото: АиФ/ Кудрявицкий Эдуард

«Мы в штабе продолжали работу всю ночь, наши видео наблюдатели следили за всем происходящим, чтобы не было манипуляций с оборудованием. За ночь в Москве дистанционно проголосовало более 100 тысяч человек, примерно также, как было вчера. Все системы работают штатно», – отметил Вадим Ковалев.

Он также подчеркнул, что за два дня выборов в штаб поступали жалобы, но все они были отработаны и оказались беспочвенными. Для разбора спорных ситуаций на месте дежурит высококвалифицированная команда юристов и адвокатов.

Единый день голосования. Общественный штаб. Фото: АиФ/ Кудрявицкий Эдуард

«Мы ценим каждый голос москвича»

20 сентября до 19:59 продлится выборный день. Вместе с участками одновременно закроется возможность дистанционного голосования.

«Команда технических специалистов и команды на местах позволят провести третий день голосования на высоком уровне. Сегодня голосование продлится до 20:00, но тот, кто пришел на участок имеет право завершить свое голосование и тот, кто голосует дистанционно, имеет право завершить начатую сессию. Мы выдерживаем паузу для того, чтобы все сессии, приступившие к голосованию, были завершены. Мы ценим каждый голос москвича», – отметила Ольга Кириллова, председатель Московской городской избирательной комиссии.

Единый день голосования. Общественный штаб. Фото: АиФ/ Кудрявицкий Эдуард

Она также рассказала, что в субботу, 19 сентября, голосование состоялось в столичных СИЗО и больницах. Также у людей, у которых нет возможности прийти на участок и проголосовать онлайн, есть возможность надомного волеизъявления. К ним проходят члены территориальных избиркомов с урнами и бюллетенями, а также переносными терминалами для электронного голосования. Способ голосования выбирает избиратель.

«Москва делает все, чтобы люди не испытывали трудности при голосовании», – резюмировала Ольга Кириллова.

В штабе также подчеркнули, что масштабная атака украинских беспилотников на Москву в ночь на 20 сентября на ход голосования не повлияла. В третий день выборов обстановка в Общественном штабе по наблюдению за выборами и на избирательных участках сохраняется спокойная.