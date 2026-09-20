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Третий день голосования на выборах: обстановка на участках в Москве

Сюжет Выборы-2026
Стартовал третий день голосования на выборах депутатов в Госдуму и в Совет депутатов муниципального округа Щукино. Москвичи активно приходят в воскресенье, 20 сентября, на участки. Электронное же голосование не прерывалось всю ночь.
Явка на выборах депутатов Госдумы девятого созыва в Москве за два дня составила 40,2%, заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.
Современными способами голосования воспользовались 2,7 миллиона избирателей. Выбор в пользу бумажных бюллетеней отдали почти 400 тысяч москвичей.
На участках избирателям помогают волонтеры и члены избирательных комиссий. Они рассказывают о том, как отдать голос через электронный терминал и помогают сориентироваться на участке.
Несмотря на то, что с первого дня выборов электронные системы подвергаются массированным кибератакам, все они успешно отражаются и не влияют на учет голосов. Выборы идут штатно.
В последний день выборов участки открылись в 08:00 и будут работать до 19:59.
Чтобы проголосовать дистанционно избирателям понадобится полная учетная запись на портале mos.ru. Для голосования на участке важно взять с собой паспорт.
Стартовал третий день голосования на выборах депутатов в Госдуму и в Совет депутатов муниципального округа Щукино. Москвичи активно приходят в воскресенье, 20 сентября, на участки. Электронное же голосование не прерывалось всю ночь.
Стартовал третий день голосования на выборах депутатов в Госдуму и в Совет депутатов муниципального округа Щукино. Москвичи активно приходят в воскресенье, 20 сентября, на участки. Электронное же голосование не прерывалось всю ночь.
© АиФ / Юлия Федотова
Явка на выборах депутатов Госдумы девятого созыва в Москве за два дня составила 40,2%, заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.
Явка на выборах депутатов Госдумы девятого созыва в Москве за два дня составила 40,2%, заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.
© АиФ / Юлия Федотова
Современными способами голосования воспользовались 2,7 миллиона избирателей. Выбор в пользу бумажных бюллетеней отдали почти 400 тысяч москвичей.
Современными способами голосования воспользовались 2,7 миллиона избирателей. Выбор в пользу бумажных бюллетеней отдали почти 400 тысяч москвичей.
© АиФ / Юлия Федотова
На участках избирателям помогают волонтеры и члены избирательных комиссий. Они рассказывают о том, как отдать голос через электронный терминал и помогают сориентироваться на участке.
На участках избирателям помогают волонтеры и члены избирательных комиссий. Они рассказывают о том, как отдать голос через электронный терминал и помогают сориентироваться на участке.
© АиФ / Юлия Федотова
Несмотря на то, что с первого дня выборов электронные системы подвергаются массированным кибератакам, все они успешно отражаются и не влияют на учет голосов. Выборы идут штатно.
Несмотря на то, что с первого дня выборов электронные системы подвергаются массированным кибератакам, все они успешно отражаются и не влияют на учет голосов. Выборы идут штатно.
© АиФ / Юлия Федотова
В последний день выборов участки открылись в 08:00 и будут работать до 19:59.
В последний день выборов участки открылись в 08:00 и будут работать до 19:59.
© АиФ / Юлия Федотова
Чтобы проголосовать дистанционно избирателям понадобится полная учетная запись на портале mos.ru. Для голосования на участке важно взять с собой паспорт.
Чтобы проголосовать дистанционно избирателям понадобится полная учетная запись на портале mos.ru. Для голосования на участке важно взять с собой паспорт.
© АиФ / Юлия Федотова
Стартовал третий день голосования на выборах депутатов в Госдуму и в Совет депутатов муниципального округа Щукино. Москвичи активно приходят в воскресенье, 20 сентября, на участки. Электронное же голосование не прерывалось всю ночь.
Стартовал третий день голосования на выборах депутатов в Госдуму и в Совет депутатов муниципального округа Щукино. Москвичи активно приходят в воскресенье, 20 сентября, на участки. Электронное же голосование не прерывалось всю ночь.
© АиФ / Юлия Федотова
Явка на выборах депутатов Госдумы девятого созыва в Москве за два дня составила 40,2%, заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.
Явка на выборах депутатов Госдумы девятого созыва в Москве за два дня составила 40,2%, заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.
© АиФ / Юлия Федотова
Современными способами голосования воспользовались 2,7 миллиона избирателей. Выбор в пользу бумажных бюллетеней отдали почти 400 тысяч москвичей.
Современными способами голосования воспользовались 2,7 миллиона избирателей. Выбор в пользу бумажных бюллетеней отдали почти 400 тысяч москвичей.
© АиФ / Юлия Федотова
На участках избирателям помогают волонтеры и члены избирательных комиссий. Они рассказывают о том, как отдать голос через электронный терминал и помогают сориентироваться на участке.
На участках избирателям помогают волонтеры и члены избирательных комиссий. Они рассказывают о том, как отдать голос через электронный терминал и помогают сориентироваться на участке.
© АиФ / Юлия Федотова
Несмотря на то, что с первого дня выборов электронные системы подвергаются массированным кибератакам, все они успешно отражаются и не влияют на учет голосов. Выборы идут штатно.
Несмотря на то, что с первого дня выборов электронные системы подвергаются массированным кибератакам, все они успешно отражаются и не влияют на учет голосов. Выборы идут штатно.
© АиФ / Юлия Федотова
В последний день выборов участки открылись в 08:00 и будут работать до 19:59.
В последний день выборов участки открылись в 08:00 и будут работать до 19:59.
© АиФ / Юлия Федотова
Чтобы проголосовать дистанционно избирателям понадобится полная учетная запись на портале mos.ru. Для голосования на участке важно взять с собой паспорт.
Чтобы проголосовать дистанционно избирателям понадобится полная учетная запись на портале mos.ru. Для голосования на участке важно взять с собой паспорт.
© АиФ / Юлия Федотова
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