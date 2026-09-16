«Вклад в укрепление страны». Путин призвал проголосовать на выборах

«Прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право», — сказал президент России Владимир Путин в обращении перед выборами в Госдуму.

Главное из его заявления приводит aif.ru.

Безопасность на выборах будет обеспечена

Как отметил президент, выборы пройдут в условиях СВО. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с РФ будут голосовать за депутатов Госдумы.

Трансляция в Москве обращения президента РФ Владимира Путина. Фото: РИА Новости

«Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству — пример для всей страны», — подчеркнул Путин.

По словам президента, никому не удастся расколоть и запугать россиян, подорвать государственность и общественно-политическую систему России.

13 тысяч человек. Как подготовят наблюдателей для выборов Подробнее

В России пройдет «определяющая» избирательная кампания

Президент призвал всех россиян воспользоваться своим конституционным правом и прийти на выборы. Голос каждого избирателя имеет значение, подчеркнул он.

«Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать её развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу», — отметил глава государства.

По словам президента, участие в голосовании, которое пройдёт в Год единства народов России, — это тоже ответственность, вклад в укрепление страны.

Если Запад введет войска на Украину, будет война. Путин послал сигнал ЕС Подробнее

Выборы будут идти три дня

Они состоятся 18, 19 и 20 сентября. Проголосовать можно будет не только на участке, но и в некоторых регионах дистанционно. Избиратели получат два бюллетеня: один — за партийный список, другой — за конкретного кандидата в своем одномандатном округе. Всего на выборах будут выбраны 450 депутатов — 225 по федеральным партийным спискам и 225 по одномандатным округам.