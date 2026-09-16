Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: 2 минуты
1141

«Вклад в укрепление страны». Путин призвал проголосовать на выборах

Сюжет Выборы-2026
Обращение президента РФ Владимира Путина к россиянам по случаю предстоящих выборов депутатов Государственной Думы РФ (выборы пройдут 18-20 сентября).
Обращение президента РФ Владимира Путина к россиянам по случаю предстоящих выборов депутатов Государственной Думы РФ (выборы пройдут 18-20 сентября). / Михаил Метцель / РИА Новости

«Прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право», — сказал президент России Владимир Путин в обращении перед выборами в Госдуму.

Главное из его заявления приводит aif.ru.

Безопасность на выборах будет обеспечена

Как отметил президент, выборы пройдут в условиях СВО. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с РФ будут голосовать за депутатов Госдумы.
Трансляция в Москве обращения президента РФ Владимира Путина к россиянам по случаю предстоящих выборов депутатов Государственной Думы РФ (выборы пройдут 18 - 20 сентября).
Трансляция в Москве обращения президента РФ Владимира Путина. Фото: РИА Новости

«Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству — пример для всей страны», — подчеркнул Путин.

По словам президента, никому не удастся расколоть и запугать россиян, подорвать государственность и общественно-политическую систему России.

Участников подготовят к наблюдению за всеми доступными москвичам форматами голосования.
13 тысяч человек. Как подготовят наблюдателей для выборов Подробнее

В России пройдет «определяющая» избирательная кампания

Президент призвал всех россиян воспользоваться своим конституционным правом и прийти на выборы. Голос каждого избирателя имеет значение, подчеркнул он.

«Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать её развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу», — отметил глава государства.

По словам президента, участие в голосовании, которое пройдёт в Год единства народов России, — это тоже ответственность, вклад в укрепление страны.

Владимир Путин.
Если Запад введет войска на Украину, будет война. Путин послал сигнал ЕС Подробнее

Выборы будут идти три дня

Они состоятся 18, 19 и 20 сентября. Проголосовать можно будет не только на участке, но и в некоторых регионах дистанционно. Избиратели получат два бюллетеня: один — за партийный список, другой — за конкретного кандидата в своем одномандатном округе. Всего на выборах будут выбраны 450 депутатов — 225 по федеральным партийным спискам и 225 по одномандатным округам.
Оцените материал
Оставить комментарий (7)
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПолитикаВ РоссииВладимир Путинвыборы в Госдумуобращение президентаВыборы - 2026
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть