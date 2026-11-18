Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным запланирована на декабрь 2026 года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сроках проведения мероприятия в беседе с газетой «Ведомости».

По словам представителя Кремля, подготовка к ежегодному общению президента с гражданами уже началась. О начале организационной работы Песков рассказывал журналистам еще в октябре.

Традиционно прямая линия будет совмещена с большой пресс-конференцией главы государства. Путин выступит в объединенном формате, который позволит ему ответить как на вопросы жителей страны, так и на обращения представителей СМИ.

Ранее Путин прибыл в китайский Шэньчжэнь, где состоится его встреча с лидерами США и КНР. Трехсторонние переговоры пройдут 19 ноября на полях саммита АТЭС.