Владимир Путин заявил, что на Ялтинской конференции 1945 года никто не делил мир.

«В Ялте никто не делил мир. <...> В Ялте не было раздела мира на зоны влияния. Ялта просто зафиксировала реалии, которые сложились после Второй мировой войны», — заявил глава государства на пресс-конференции по итогам переговоров в китайском Шэньчжэне.

По словам президента, и в сегодняшних конфликтах придется согласиться с реалиями.

Владимир Путин также отметил, что на Ялтинской конференции зафиксировали победу над нацизмом.

«Считаю, правильным было бы зафиксировать победу над неонацизмом, чтобы мы говорили об искоренении самих идеологических корней ксенофобии, русофобии и других фобий», — добавил он.

Владимир Путин принял участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае. В частности, на полях состоялась встреча президента РФ, главы Белого дома Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, лидеры трех стран приняли совместное заявление по итогам переговоров.