Первые фото с проходящей в четверг в китайском Шэньчжэне трехсторонней встречи лидеров РФ, США и КНР опубликованы на сайте Кремля.

«В Шэньчжэне на полях саммита АТЭС проходит трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа», - говорится в публикации.

В начале переговоров российский президент отметил, что встреча в подобном составе проводится впервые.

«Хотел бы выразить признательность китайской стороне и председателю Китайской народной республики за организацию сегодняшней встречи, которая проводится впервые в таком составе», - сказал глава государства.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что первая в истории встреча лидеров трех стран имеет новаторское значение.

Глава Белого дома Дональд Трамп в свою очередь высказался за развитие диалога между Вашингтоном, Москвой и Пекином.