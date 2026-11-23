Президент РФ Владимир Путин положительно оценил динамику поступлений в бюджет от налога на добавленную стоимость. Об этом глава государства заявил в ходе рабочей встречи с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым.

В ходе доклада Егоров отметил, что НДС в 2026 году стал основным источником доходов казны. Глава ФНС напомнил, что в прошлом году велись активные дискуссии относительно изменения ставки и возможности падения сборов, однако опасения не подтвердились. По словам руководителя ведомства, Минфин прогнозировал 920 миллиардов рублей поступлений по итогам года, и текущие показатели в 783 миллиарда рублей позволяют с уверенностью говорить о достижении этой планки.

Кроме того, Егоров сообщил, что общий рост НДС составил 33%, а совокупный объем поступлений от налога достиг 2,6 триллиона рублей. Аналогичный показатель по ставке приближается к отметке 783 миллиарда рублей.

«Хороший», — резюмировал Владимир Путин, комментируя результаты работы налоговой службы.