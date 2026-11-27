Президент США Дональд Трамп без согласования с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте добавил в их совместное заявление предостережение для киевского режима от шагов, которые грозят эскалацией конфликта, написала газета Politico.

Они провели встречу 25 ноября в поместье Мар-а-Лаго в американском штате Флорида. По итогам переговоров администрация США обнародовала совместное заявление Трампа и Рютте. В документе подчеркивается важность «обеспечения как можно скорее мирного урегулирования» и необходимость предотвращения разрастания конфликта.

Напомним, 24 ноября газета New York Post сообщила, что Дональд Трамп высмеял заявление Владимира Зеленского о том, что Вашингтон якобы планирует заключить мирную сделку по Украине к январю. Американский лидер уточнил, что не ставит жёстких сроков для разрешения конфликта.

26 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что под влиянием европейских стран киевский режим ещё больше стремится к продолжению боевых действий вместо мирного урегулирования. Ранее он также подчеркивал, что переговоры по ситуации вокруг Украины должны продолжаться.