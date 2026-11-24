Ким Е Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, выразила желание обратиться в Министерство иностранных дел с предложением закрыть посольство Швейцарии в Пхеньяне. Это решение связано с санкциями, которые Швейцария ввела против Северной Кореи. Об этом сообщает ЦТАК.

Ким Е Чжон назвала решение швейцарских властей серьезным нарушением суверенитета республики и обвинила их во враждебных действиях.

«Власти Швейцарской Конфедерации совершили откровенно враждебные действия», — говорится в ее заявлении.

Ким Ё Чжон выразила недовольство решением швейцарских властей распространить на детский лагерь ограничения, которые Евросоюз ввел против России из-за конфликта на Украине. Она отметила, что Швейцария приняла это решение всего через несколько дней после визита главы своего МИД в Пхеньян, где тот заявил о готовности к диалогу и сотрудничеству с Северной Кореей.