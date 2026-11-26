Российский лидер Владимир Путин пока не приступал к подготовке к прямой линии, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Пока еще нет», - сказал он, отвечая на вопрос представителей СМИ о том, стартовал ли личный этап подготовки президента РФ к прямой линии.

В этой связи Песков напомнил, что сбор вопросов от желающих обратиться к Путину начнется сегодня в полночь по московскому времени.

Ранее он рассказал, что Путин ежегодно тщательно и внимательно готовится к прямой линии. Перед ней собираются обновленные данные от всех ведомств по основным вопросам, стоящим на повестке. Затем с ними знакомится президент.

Напомним, программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнется 10 декабря в 12:00 по мск.