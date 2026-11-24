На традиционной церемонии помилования индеек в Белом доме, приуроченной к предстоящему Дню благодарения, произошёл курьёзный случай. Президент США Дональд Трамп объявил о помиловании двух птиц Свободы и Перышка, однако на подиуме присутствовала только одна из них.

Когда Трамп поинтересовался, куда пропала индейка по кличке Перышко, один из сотрудников сопровождения ответил, что она убежала в кусты.

«Перышко убежал в кусты. Но Перышко мы тоже помилуем», — пошутил американский лидер.

При этом Трамп отметил, что его не впечатлило, как в этом году назвали помилованных им индеек.