Президент США Дональд Трамп с юмором отреагировал на имена двух индеек, которых он помиловал в преддверии Дня благодарения. В этом году птицам дали клички Свобода и Перышко, однако американский лидер признался, что такой выбор ему не слишком понравился.

Во время традиционной праздничной церемонии в Белом доме Трамп отметил, что встречал более удачные варианты имен для индеек. При этом он не стал менять клички птиц, которым предстояло избежать традиционной участи оказаться на праздничном столе.

«Индеек, которых сегодня чествуют, зовут Свобода и Перышко. Не знаю. Я слышал имена и получше», — сказал он.

В прошлом году президентское помилование получили две другие индейки — Вихлюн и Курлыка. Ежегодная церемония освобождения птиц от забоя проводится в США в преддверии Дня благодарения и давно стала частью праздничных традиций Белого дома.

Ранее сообщалось, что стоимость ужина на День благодарения в США выросла впервые с 2022 года.