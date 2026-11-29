Президент Чехии Петр Павел подверг резкой критике действия главы Министерства обороны страны Яромира Зуны. По словам главы государства, решения министра носят деструктивный характер и наносят ущерб национальным интересам республики.

В качестве иллюстрации подобных действий Павел привел попытки воспрепятствовать визиту начальника Генерального штаба на Украину для изучения передового боевого опыта.

Отдельно чешский лидер указал на нестандартные кадровые решения внутри военного ведомства и постоянные попытки ограничить финансирование армии. В частности, министр продвигает тезис о том, что оборонные расходы в размере 2% ВВП являются вполне достаточными.

Павел подчеркнул, что глава Минобороны действует в соответствии с политической линией движения SPD. Данная политическая сила входит в состав правящей коалиции и непосредственно выдвинула его кандидатуру на министерский пост.

«Движение SPD уже давно заявляет о том, что расходы на оборону не являются его приоритетом, что обязательства Чехии перед союзниками не являются его приоритетом», — резюмировал чешский лидер, добавив, что аналогичного подхода SPD придерживается и в отношении поддержки Киева.

Ранее сообщалось, что в Чехии предложили сократить выплаты украинским беженцам.