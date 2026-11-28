Правительство Чехии предложило изменить условия предоставления социальной помощи украинским беженцам и ужесточить правила временной защиты. Соответствующие меры предусмотрены в правительственном законопроекте.

Согласно инициативе, трудоспособные граждане Украины смогут получать пособия при условии, что они работают, ведут собственный бизнес или зарегистрированы в службе занятости.

Кроме того, для сохранения выплат им потребуется находиться на территории Чехии не менее 16 дней в месяц.

Законопроект также предусматривает прекращение временной защиты в случае, если человек проведет за пределами Шенгенской зоны более 30 дней или получит наказание в виде выдворения из страны.

Ранее лидер ХСС Зедер призвал отправить живущих в Германии украинцев в ВСУ.