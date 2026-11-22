Европейские лидеры, похоже, нашли новый повод не спешить в Москву. Формально они готовы приехать на переговоры по украинскому урегулированию — но только при условии, что им гарантируют «полноценное участие в мирном процессе».

Эксперты усмотрели в этой оговорке не дипломатическую осторожность, а самый настоящий страх и попытку придумать отговорку. Параллельно первая леди США Мелания Трамп неожиданно заговорила о перемирии до Рождества — и это добавляет в сюжет новую интригу.

Приглашение, которое боятся принять

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Москва направила европейским представителям приглашение приехать в Россию, чтобы прояснить их позицию по украинскому урегулированию.

Как сообщил Bloomberg, о возможной встрече с российской стороной между собой договаривались представители Франции, Германии и Великобритании. Советник по национальной безопасности одной из этих стран в последние дни связался с помощником российского президента Юрием Ушаковым для организации встречи.

Однако в Елисейском дворце быстро добавили условие: европейцы приедут, только если им гарантируют полноценное участие в мирном процессе. Ряд экспертов увидел в этом не силу, а слабость — страх европейских лидеров и попытку придумать отговорки.

Мер и Макрон. Фото: www.globallookpress.com/ Florian Gaertner / imago-images.de

«Деструктивная позиция»: зачем Европе переговоры

Эксперт по Германии, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснил, какую цель на самом деле преследуют лидеры Европы.

«Надо сказать, что Россия никогда не отказывалась от того, чтобы европейские представители участвовали в переговорном процессе, и, очевидно, что без участия Европейского Союза обсуждение урегулирования украинского конфликта невозможно. Вместе с тем, нынешняя позиция Европейского Союза и его отдельных государств в рамках переговорного процесса фактически является деструктивной, поскольку исходят из максималистских требований, из необходимости признания исключительно украинских интересов, без желания признавать тот факт, что у России может быть собственная позиция. И в этой связи единственное, зачем европейцам на данный момент нужны переговоры с российской стороной, это показать избирателям внутри ЕС, что европейская дипломатия работает и нацелена на разрешение украинского конфликта, но именно Москва якобы не желает его урегулирования», — пояснил эксперт.

По его словам, российско-европейские переговоры, на которые лидеры ЕС идут только для того, чтобы решать свои внутренние проблемы, обречены на провал.

«Если переговоры представителей РФ и ЕС нужны последним только для того, чтобы решить свои внутриполитические проблемы, то, во-первых, такие переговоры обречены на провал, а во-вторых, они будут выглядеть как демонстрация европейскими государствами собственной максималистской позиции. Естественно, это не имеет ничего общего с реальным желанием дипломатического разрешения украинского конфликта. И в таких переговорах российская сторона не заинтересована. Президент России емко и исчерпывающе призвал европейских лидеров решить, что в данной ситуации для них важно», — подчеркнул специалист.

Рождественское перемирие

Пока Европа ищет формулировки, в США заговорили о другом сценарии. Первая леди США Мелания Трамп выразила надежду на установление нового прекращения огня в ходе украинского конфликта еще до Рождества. Об этом она рассказала в эфире передачи The Five на телеканале Fox News.

По ее словам, главное для нее — это мир во всем мире, и она отдельно упомянула о возможности нового перемирия между Россией и Украиной. Мелания Трамп отметила, что хотела бы видеть больше перемирий и что добиться этого можно очень быстро, если и Украина, и Россия уже готовы к переговорам.

Она также допустила, что еще одно прекращение огня может быть достигнуто до Рождества (25 декабря).

Мелания Трамп. Фото: www.globallookpress.com/ Will Oliver - Pool via CNP

Политолог-американист Малек Дудаков в эксклюзивной беседе с aif.ru оценил перспективы такой инициативы.

«Что касается перспектив рождественского перемирия, я бы не исключал, что это может произойти, хотя с нашей стороны пока не было подтверждений. Раньше мы предлагали, например, Пасхальные перемирия, и многие другие. Но проблема в том, что Украина их постоянно нарушала», — отметил политолог.

Он указал и на возможное решение этой проблемы.

«Американским политикам, представителям администрации Трампа нужно оказать соответствующее давление на Зеленского и на украинское лобби, чтобы они это перемирие соблюдали. Если будут соблюдать, то перемирие может состояться. Понятно, что это не будет означать возможность устроить общую деэскалацию и заключить мирное соглашение в ближайшей перспективе. Но с гуманитарной точки зрения это правильный шаг», — пояснил эксперт.

Что стоит за двойной игрой

Складывается любопытная картина. Европейские лидеры, получив приглашение в Москву, вместо ответа выдвигают условия и ищут гарантии — и это на фоне разговоров о том, что без Европы урегулирование невозможно.

Эксперты прямо называют такую позицию деструктивной: она рассчитана на внутреннего избирателя, а не на реальный мир. Американская сторона, напротив, демонстрирует гуманитарный жест — рождественское перемирие, которое, впрочем, упирается в старую проблему: предыдущие договоренности Киев нарушал.

Пока одни боятся ехать, другие говорят о мире — но за каждым шагом стоит своя политическая арифметика. И пока Европа придумывает отговорки, вопрос урегулирования остается открытым.