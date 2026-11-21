Европейские лидеры озвучили условие для приезда на переговоры в Москву. Эксперт по Германии, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, какую цель преследуют лидеры Европы.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва направила европейским представителям приглашение приехать в Россию, чтобы прояснить их позицию по украинскому урегулированию.

Как сообщил Bloomberg, о возможной встрече с российской стороной между собой договаривались представители Франции, Германии и Великобритании. Советник по национальной безопасности одной из этих стран в последние дни связался с помощником российского президента Юрием Ушаковым для организации встречи.

Позже, однако, в Елисейском дворце заявили, что европейские представители готовы приехать на переговоры в Москву по украинскому урегулированию, если им гарантируют полноценное участие в мирном процессе. Ряд экспертов увидел в этом страх европейских лидеров и попытку придумать отговорки.

«Надо сказать, что Россия никогда не отказывалась от того, чтобы европейские представители участвовали в переговорном процессе, и, очевидно, что без участия Европейского Союза обсуждение урегулирования украинского конфликта невозможно. Вместе с тем, нынешняя позиция Европейского Союза и его отдельных государств в рамках переговорного процесса фактически является деструктивной, поскольку исходят из максималистских требований, из необходимости признания исключительно украинских интересов, без желания признавать тот факт, что у России может быть собственная позиция. И в этой связи единственное, зачем европейцам на данный момент нужны переговоры с российской стороной, это показать избирателям внутри ЕС, что европейская дипломатия работает и нацелена на разрешение украинского конфликта, но именно Москва якобы не желает его урегулирования», - пояснил эксперт.

Ранее полковник запаса Александр Перенджиев объяснил, почему главу евродипломатии Каю Каллас не взяли на переговоры с РФ, и почему теперь именно Россия будет диктовать условия, на которых Европу пустят за стол.