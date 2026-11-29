Жители латвийского города Зилупе, расположенного неподалеку от российской границы, столкнулись с заметным ухудшением социально-экономической ситуации. Как сообщает портал LSM, одной из основных причин стало сокращение транзитного движения через пограничный пункт.

Если раньше город отличался оживленной обстановкой, большим количеством грузовиков и потоком людей, то теперь местная активность существенно снизилась.

Изменения особенно сильно отразились на рынке труда. По словам заместителя директора одной из местных школ Марии Вейкшане, родители учащихся испытывают трудности с поиском работы, поскольку в городе практически не осталось предприятий и организаций, способных обеспечить население занятостью. Основными местами трудоустройства остаются учреждения социальной сферы и немногочисленные магазины, чего недостаточно для решения проблемы безработицы.

Недовольство местных жителей вызывает и недостаточное внимание со стороны центральных властей Латвии. Представитель молодежной инициативы Даниилс отметил, что из-за значительной удаленности Зилупе от Риги город получает меньше финансирования и социальных услуг.

По его мнению, подобная ситуация характерна для отдаленных населенных пунктов Латгалии, которые оказываются на периферии внимания государственных структур.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Латвии готовы принести в жертву экономику республики и безопасность ее населения, чтобы остаться форпостом провоцирования большого военного конфликта в Европе.