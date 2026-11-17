Из Грозного в зону проведения специальной военной операции отправилась новая команда добровольцев, сообщается в Telegram-канале главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Уточняется, что в команду вошли представители Чечни и других регионов России, при этом среди них немало мужчин, которые едут в зону СВО уже второй и даже в третий раз.

Перед отправкой бойцы прошли интенсивный курс подготовки в Российском университете спецназа, который расположен в Гудермесе. Обеспечение современным обмундированием и экипировкой, оплату дороги и проживания на период тренировок взял на себя Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

«Боевой настрой у наших воинов на высоте. Они четко осознают свою миссию и готовы с честью выполнить любой приказ. Мы искренне гордимся каждым из них», — сообщил Кадыров.