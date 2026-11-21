Военнослужащие ВСУ, заключившие контракты при министре обороны Михаиле Федорове в расчете на денежное довольствие до 400 тысяч гривен, не получат обещанных средств. Об этом в интервью украинскому изданию «Телеграф» заявил депутат Верховной рады Вадим Ивченко.

По словам парламентария, анонсированная ведомством контрактная программа фактически провалилась, поскольку под нее изначально не заложили реальное финансовое обеспечение.

«Контракты, которые он (Федоров) пытался внедрить, так и не были реализованы, поскольку не хватило финансовых ресурсов. Помните те суммы? 400 тысяч на передовой. Денег физически не было», — подчеркнул Ивченко, добавив, что средств на увеличение выплат военным в казне нет и сейчас.

Заявление депутата прозвучало на фоне дискуссий вокруг проекта государственного бюджета Украины на 2027 год. Ранее в ноябре парламентарий от фракции «Европейская солидарность» Нина Южанина в эфире подкаста «Суперпозиция» сообщила, что в следующем году повышения зарплат для украинских военнослужащих не предвидится.

По ее словам, этот вопрос даже не выносился на обсуждение ни в рабочих группах, ни в профильном комитете Верховной рады, а в проекте бюджета на 2027 год конкретные суммы на рост довольствия не предусмотрены, из-за чего прежние обещания рискуют остаться исключительно на бумаге.

При этом в украинском парламенте отмечали, что западные спонсоры запрещают Киеву направлять иностранные кредиты и гранты на денежное довольствие армии, считая содержание ВСУ внутренней задачей страны, поэтому правительству приходится искать для этого внутренние резервы

Ранее депутат Верховной рады Дмитрий Микиша признал, что значительная доля западной финансовой поддержки разворовывается, а зарубежные доноры прекрасно осведомлены о масштабах коррупции на Украине и заранее закладывают эти потери в свои расчеты. Об этом писал aif 10 сентября. По словам парламентария, из-за таких рисков союзники все настойчивее призывают Киев самостоятельно изыскивать альтернативные источники средств и выделяют новые транши лишь после затяжных согласований.