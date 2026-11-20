С 1 декабря Эстония закрывает для проезда людей и транспорта все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией. Такое решение приняли власти республики, проинформировала правительственная пресс-служба.

Под введённые меры попадают КПП Нарва-1, Нарва-2, Койдула, Лухамаа и Саатсе. Спустя шесть месяцев кабинет министров рассмотрит, требуется ли корректировка этих ограничений.

Что касается железнодорожных грузоперевозок, они продолжат работать — с учётом уже действующих запретов и при жёстком таможенном контроле.

Ранее сообщалось, что Молдавия приостановила работу шести КПП на границе с Украиной из-за БПЛА.