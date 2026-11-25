Предпринимаемые командой главы Белого дома Дональда Трампа миротворческие и гуманитарные усилия являются жизненно важными, считает спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев.

«Команда президента Трампа продолжает свои жизненно важные миротворческие и гуманитарные усилия», - написал он в соцсети X*, комментируя сообщения о том, что Трамп публично поблагодарил свою супругу Меланию за ее миротворческую деятельность, связанную с ситуацией вокруг Украины.

Речь идет о содействии первой леди США достижению договоренности между РФ и Украиной о прекращении огня для проведения гуманитарной операции в херсонском городе Алешки.

Напомним, на днях Мелания Трамп заявила, что США работают над новыми предложениями по Украине.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры