Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил свою супругу Меланию за её миротворческую деятельность, связанную с ситуацией вокруг Украины. Заявление прозвучало в Белом доме в рамках традиционной церемонии помилования двух индеек, приуроченной ко Дню благодарения.

«Ты помогла большому количеству людей, добившись кратковременного мира, кратковременного прекращения огня, позволив сотням людей покинуть районы, которых в скором времени не будет», - отметил Трамп, обращаясь к Мелании, которая присутствовала с ним на мероприятии.

«Ты проделала фантастическую работу. Спасибо, дорогая», - добавил американский лидер.

Ранее Кирилл Дмитриев передал первой леди США рисунок 11-летней девочки из Алешек, которая сделала его в знак благодарности за спасение.