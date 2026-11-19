Около 20 представителей народа ава, которые живут в изоляции в Амазонии, подошли к деревне Тавари в Бразилии и попросили еду. Получив продукты, гости скрылись с ними в чаще. Эксперты связывают эпизод с угрозой их территории, но точная причина встречи пока неизвестна.

Неожиданный визит

В бразильском штате Мараньян группа аборигенов приблизилась к деревне Тавари и расположенному рядом посту контроля доступа на земли коренных народов. Там ава встретились с сотрудниками государственной службы и жителями соседней общины гуажажара.

Гости попросили ямс — съедобные клубни, распространенные в регионе. Еду они забрали обратно в лес. Встречу сняли на видео представители гуажажара. На записи видны мужчины, женщины и дети; некоторые держат луки и стрелы. Местные жители выразили тревогу из-за состояния пришедших. По сообщению организации коренных народов штата Мараньян, особенно обеспокоил внешний вид детей и пожилых людей: наблюдатели сочли их сильно истощенными. Тайна Акири. В джунглях Амазонии найдены следы древней цивилизации Подробнее

Лес, от которого зависит жизнь

Ава — один из коренных народов Амазонии. Часть его представителей добровольно живет в изоляции, избегая контактов с внешним миром. Их уклад основан на охоте и собирательстве, поэтому они зависят от сохранности леса. По оценкам специалистов, около 100 ава продолжают жить без устойчивых контактов с остальным обществом. Другие представители народа живут в поселениях.

На земли Арарибойя проникают незаконные лесорубы, охотники и скотоводы. Вырубка деревьев сокращает пространство для охоты и собирательства, меняет среду обитания и затрудняет перемещение по лесу. Именно давление на территорию могло подтолкнуть группу попросить продукты.

Защищать лес помогают представители общины гуажажара. Их отряды называют «хранителями леса»: они пытаются останавливать незаконные вырубки и вторжения на земли коренных народов. Сохранение территории важно и для ава, и для гуажажара. Но такая работа достаточно опасна. По данным правозащитников, некоторые хранители леса погибли в борьбе с нарушителями. 40 000 пожаров в лесах Амазонии. Кто поджег «легкие Земли»? Подробнее

Тревожный контакт

Внезапные контакты опасны для людей, которые долгое время живут отдельно от большинства населения. Главная угроза — инфекции: у изолированных общин может не быть иммунитета к болезням, распространенным среди других жителей страны. Бразильское ведомство по делам коренных народов FUNAI следит за ситуацией. Его сотрудники и специалисты по здоровью коренных народов находятся в районе и оценивают обстоятельства встречи. Задача государства — не устанавливать контакт с изолированными общинами, а защищать их право оставаться в изоляции и самим решать, общаться ли с внешним миром.

Нельзя утверждать, что ава намерены изменить привычный образ жизни или поддерживать постоянные отношения с соседями. Для правозащитников встреча стала сигналом о необходимости остановить вторжение на их земли.

Сохранение лесных территорий имеет особое значение для сообществ, которые не взаимодействуют с внешним миром. В отличие от жителей крупных поселений, такие группы практически полностью зависят от природных ресурсов и не имеют привычных альтернативных источников продовольствия.