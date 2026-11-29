Глава Минздрава Испании Моника Гарсия забыла взять с собой на избирательный участок, где проходило голосование на парламентских выборах, паспорт, передает Cadena SER.

«Министр здравоохранения Моника Гарсия стала героем одного из самых необычных моментов в день выборов 29 ноября, когда пришла на свой избирательный участок без бумажного удостоверения личности», - говорится в сообщении.

Гарсия хотела подтвердить личность с помощью цифровой версии удостоверения, которое в этом году в Испании впервые разрешили использовать для голосования, однако это ей не удалось из-за отсутствия сотовой связи на участке. Тогда министр временно покинула избирательный участок в сопровождении представителя, чтобы поймать связь и завершить процедуру. Затем она вернулась на избирательный участок и смогла проголосовать, сообщает радиостанция.

Ранее сообщалось, что на избирательном участке в провинции Кордова пострадала женщина. На избирательницу обрушилась кабина для голосования.

Напомним, 29 ноября в Испании проходит голосование на досрочных парламентских выборах. Право голоса в стране имеют свыше 38,6 млн граждан. Граждане большинством голосов выберут 350 депутатов нижней палаты парламента (конгресса) и 209 членов верхней палаты (сената).