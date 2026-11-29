Женщину доставили в больницу с травмами после того, как на нее упала кабина для голосования на избирательном участке в испанской провинции Кордова, пишет Diario Cordoba.

«Женщину пришлось доставить на машине скорой помощи в больницу Инфанта Маргарита в городе Кабра после того, как на ее голову упала избирательная кабина», - говорится в статье. О состоянии здоровья пострадавшей информации нет.

Напомним, 29 ноября в Испании стартовало голосование на досрочных парламентских выборах. Правом голоса обладают более 38,6 млн граждан. Им предстоит избрать 350 депутатов нижней палаты парламента — конгресса депутатов и 209 членов верхней палаты — сената.