В Испании стартовало голосование на досрочных парламентских выборах. Избирательные участки на материковой части страны и Балеарских островах открылись в воскресенье в 9:00 по местному времени (11:00 мск).

Голосование продлится до 20:00 (22:00 мск). На Канарских островах участки начнут работу на час позже по мадридскому времени.

Правом голоса обладают более 38,6 миллиона граждан. Им предстоит избрать 350 депутатов нижней палаты парламента — конгресса депутатов, а также 209 членов верхней палаты — сената.

Главными участниками предвыборной борьбы стали три политические силы. Это правящая Испанская социалистическая рабочая партия во главе с премьер-министром Педро Санчесом, оппозиционная правоцентристская Народная партия, которую возглавляет Альберто Нуньес Фейхоо, и правая партия Vox под руководством Сантьяго Абаскаля.

После закрытия участков начнется подсчет голосов. Первые предварительные результаты ожидаются в воскресенье вечером.