В собственности задержанного губернатора Мурманской области Андрея Чибиса находится несколько квартир, жилых участков и недвижимость в Испании, выяснил aif.ru.

23 ноября 2026 года правоохранительные органы задержали губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Информацию о задержании подтвердил СМИ министр информационной политики Мурманской области. С чиновником проводятся следственные действия. Согласно источникам федеральных информагентств, губернатор подозревается в хищениях.



На фоне задержания особое внимание привлекает декларация о доходах и имуществе, которую Чибис подал в Центризбирком в июле 2026 года в связи с участием в выборах в Госдуму. После выборов, политик отказался от мандата.

Согласно документу, в собственности губернатора находятся три земельных участка в Мурманской области и две квартиры в Москве. Также за ним записаны нежилые помещения, здания и сооружения в Москве и Заполярье.

Отдельного внимания заслуживает зарубежный актив. Семья Чибиса по-прежнему владеет таунхаусом в Испании площадью 176 кв. м, который был приобретён в 2012 году за 300 тыс. евро. По данным ЦИК, недвижимость в Испании остаётся в собственности семьи главы региона.

Сам Андрей Чибис, по информации на момент подачи декларации, задекларировал доход в 5,1 млн рублей за 2025 год, а на его банковских счетах находилось 7,2 млн рублей.

Предварительно, Андрей Чибис может быть причастен к схемам с госконтрактами, сообщают Telegram-каналы.