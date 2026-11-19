Кремль в четверг, 19 ноября, опубликовал совместную декларацию России, США и Китая, принятую по итогам трехсторонних переговоров Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

«Главы трех государств подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Три страны будут вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия», — следует из текста обнародованного документа.

Лидеры РФ, США и КНР согласились с тем, что МУС и другие подобные структуры не должны злоупотреблять своими полномочиями. Они указали на основополагающее значение соблюдения иммунитетов официальных лиц государств. Москва, Вашингтон и Пекин намерены нарастить производство и поставки нефтепродуктов на благо всех стран. Россия, Китай и США выступили за реформу ООН, что позволит организации эффективнее реагировать на глобальные вызовы.